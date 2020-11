Ce vendredi 27 novembre se tient une nouvelle édition du Black Friday. De nombreuses marques vont proposer à leurs clients des promotions records sur leur site internet. Avec le confinement, ce Black Friday 2020 risque de battre un nouveau record. Pour lutter contre cette surconsommation, le mouvement Green Friday a vu le jour. Le but ? Inciter le public à consommer plus responsable et plus durable.