Lionel Messi absent de la sélection du FC Barcelone en Ligue des champions

Surprise ce lundi dans la sélection du FC Barcelone pour le duel de Ligue des champions face au Dynamo Kiev en Ukraine. Le nom de Lionel Messi n’apparaît pas dans cette liste, tout comme celui de Frenkie De Jong.

« Plusieurs joueurs sont blessés et nous avons décidé de laisser Leo et Frenkie à la maison », a expliqué l’entraîneur Ronald Koeman. « Notre situation en Ligue des champions est confortable, avec neuf points, et ces deux joueurs ont besoin de repos. Ils ont déjà joué beaucoup de matchs et c’est le bon moment pour les laisser au repos. »

Une explication qui tient la route, mais qui fera sûrement parlé en Catalogne alors que le club semble toujours être bien en crise. En championnat, le Barça ne pointe qu’à la 12e place avec 12 points de retard sur le leader.