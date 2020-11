Un vaccin contre le coronavirus d’ici la fin de l’année en Europe ? Le point sur les recherches

«Il est difficile à ce stade de prédire avec précision les délais pour l’autorisation des vaccins, car nous n’avons pas encore toutes les données et les examens continus sont actuellement en cours», a déclaré l’EMA dans un courrier électronique envoyé à l’AFP. «En fonction de la progression de l’évaluation, l’EMA pourrait en effet être en mesure de conclure l’évaluation des candidats les plus avancés vers la fin de cette année ou le début de l’année prochaine», a-t-elle ajouté.

Quels vaccins en Europe ?

L’EMA a mis sur pied une procédure accélérée, qui lui permet d’examiner les données de sécurité et d’efficacité des vaccins au fur et à mesure de leur parution, avant même qu’une demande formelle d’autorisation soit déposée par le fabricant. Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech et Moderna sont les trois projets de vaccin soumis à cet «examen continu» en Europe.

Et en Belgique ? Si la Commission européenne négocie au nom des Etats membres les procédures d’achat des vaccins contre le coronavirus, l’Agence fédérale belge des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a mis en place un comité consultatif pour analyser les dossiers des différentes firmes. La Belgique a conclu trois accords : le premier avec AstraZeneca le 21 août, le second avec Johnson & Johnson le 19 octobre et un dernier avec Pfizer et BioNTech le 18 novembre.

Plusieurs types de vaccin

Sur 48 candidats vaccins en cours de développement dans le monde, onze sont entrés en phase 3 de tests, la dernière avant homologation par des autorités, selon l’OMS. Il existe quatre types de vaccin: l’ARN messager, la technologie du virus inactivé, les vaccins à « vecteur viral » et un vaccin à protéine recombinante.

Lire aussi Quels sont les différents types de vaccins à l’étude?

► L’ARN messager

Ce sont à l’heure actuelle les vaccins potentiels qui semblent les plus avancés, utilisant une technologie ultra-innovante. Elle consiste à injecter dans nos cellules des brins d’instructions génétiques appelées ARN messager, pour leur faire fabriquer des protéines ou «antigènes» spécifiques du coronavirus. Ces protéines vont être livrées au système immunitaire, qui va alors produire des anticorps.

Le géant américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont présenté récemment des résultats de la phase 3 montrant une efficacité de leur candidat vaccin de 95% chez les participants. Elles ont demandé vendredi à l’Administration américaine des médicaments d’autoriser leur vaccin, premiers fabricants à le faire aux Etats-Unis ou en Europe.

La société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé que son vaccin était efficace à 94,5%, elle compte en fabriquer 20 millions de doses d’ici à la fin de l’année.

► Les vaccins à vecteurs viraux

Les vaccins à «vecteur viral» utilisent comme support un autre virus peu virulent, transformé pour y ajouter une partie du virus responsable du Covid-19. Le virus modifié pénètre dans les cellules des personnes vaccinées, qui fabriquent alors une protéine typique du SARS-CoV-2, éduquant leur système immunitaire à le reconnaître.

Le vaccin d’AstraZeneca, groupe anglo-suédois, et l’université d’Oxford utilise comme vecteur viral un adénovirus. Selon des résultats intermédiaires publiés lundi, il est efficace à 70% en moyenne, voire à 90% dans certains cas. AstraZeneca dit avancer rapidement dans la fabrication prévue de trois milliards de doses, qui seront disponibles en 2021.

L’américain Johnson & Johnson a lancé deux essais cliniques de son candidat composé d’un adénovirus modifié, l’un mono-dose, l’autre sur deux doses. A travers le monde, 90.000 participants vont y prendre part au total. Résultats attendus au premier trimestre 2021.