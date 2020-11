Coronavirus: le patron d’une compagnie aérienne annonce que la vaccination sera obligatoire sur les vols internationaux

La crise sanitaire est aussi économique. Et donc sociale. Des premiers effets sont déjà ressentis, particulièrement par les couches les plus vulnérables de la population. Mais les projections présentées au « Soir » par le SPP Intégration sociale permettent de voir plus loin que la partie émergée de l’iceberg. En janvier 2022, environ 30.000 personnes supplémentaires devraient avoir bénéficié d’un revenu d’intégration sociale. Une explosion planifiée des statistiques, tristement, inédite.