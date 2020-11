Emiliano Bonfigli: «Pour Bruges, ce sera compliqué de réitérer la performance d’il y a deux ans à Dortmund»

Après deux semaines de trêve internationale, la plus prestigieuse compétition continentale reprend ses droits avec la quatrième journée de la phase de poules. Au menu : PSG-Leipzig, Dortmund-Bruges, Inter-Real Madrid et beaucoup d’autres affiches alléchantes. Emiliano Bonfigli, le commentateur de RTL Sports, préface ces nouvelles rencontres.

Thomas Tuchel ? Je reste dubitatif sur l’entraîneur allemand, il ne fait pas partie de la race des grands coaches comme le sont Mourinho, Ancelotti ou Guardiola. Quand je vois le début de saison, on a l’impression qu’il n’y a pas vraiment de patron dans ce club. Alors, c’est vrai que le Final 8 a été profitable au PSG la saison dernière, mais on peut se demander si Tuchel a encore de l’emprise sur ses joueurs. »

« Cela s’annonce compliqué de réitérer la performance d’il y a deux saisons (0-0 à Dortmund). Surtout avec la présence, dans le camp allemand, d’un buteur comme Erling Haaland. Le Norvégien est tellement efficace et impressionnant devant le but qu’il donne énormément de confiance à son équipe. On ne peut qu’être admiratif de sa puissance. Quand il est sur le terrain, ses qualités sautent aux yeux. Je pense d’ailleurs que beaucoup de clubs ont des regrets de ne pas l’avoir pris, lui qui est parti de Salzbourg pour 20 millions d’euros.

Pour Bruges, c’est sans doute le match le plus compliqué des trois derniers rendez-vous de cette phase de poule. Rien n’est impossible dans le football, mais il faudra sortir une très grosse prestation collective pour espérer ramener quelque chose. Bruges est capable de marquer, le Club aura des occasions certainement, mais il faudra être diablement efficace. En tout cas, bien plus qu’en championnat, où les Blauw en Zwart ne sont pas encore vraiment flamboyants. »

Liverpool – Atalanta (mercredi, 21h00) : « Pas trop de suspense pour les Reds »

« Après avoir remporté la C1 il y a deux ans, Liverpool s’est concentré sur le championnat la saison dernière. Maintenant, les Reds retrouvent leur habitat naturel avec ces grandes soirées européennes. Ils ont pris le maximum de points dans un groupe avec des équipes joueuses comme l’Ajax et l’Atalanta, mais ces dernières n’ont plus forcément le même niveau collectif que lors des dernières éditions. Pour moi, Liverpool va se qualifier facilement pour les huitièmes de finale, il n’y a pas trop de suspense à ce niveau-là. Les joueurs de Klopp avaient d’ailleurs sorti une très grande prestation au match aller (0-5). Pour le moment, ils sont plus convaincants en Europe qu’en championnat.

La suite de la compétition ? Il faudra voir le tirage au sort quand il n’y aura plus que des grosses écuries. Mais une chose est certaine : la blessure de Virgil Van Dijk est préjudiciable. Quand il s’agit de rencontres qui se jouent sur des détails, son expérience est très utile. Et cela modifie inévitablement le comportement de l’attaquant adverse. C’est une réelle épine dans le pied de Klopp. Car, il faut se rappeler, il y a deux ans, que le défenseur néerlandais était infranchissable et était même en course pour le Ballon d’Or. »

Inter – Real Madrid (mercredi, 21h00) : « Avec Lukaku, l’Inter a les armes pour s’imposer »

« Contrairement au match aller (3-2 pour le Real), Lukaku sera de la partie et cela changera beaucoup de choses. Si le Belge était là il y a trois semaines, je pense que l’Inter l’aurait emporté. Cette fois-ci, le club lombard aura les armes pour faire mal au Real Madrid, Lukaku étant véritablement le chaînon manquant. Il correspond parfaitement au style de jeu des Nerazzurri. Sans Lukaku, l’Inter est une équipe banale, d’autant que Lautaro Martinez n’a plus le niveau de la saison passée. Je vois l’Inter s’imposer ce mercredi. L’équipe d’Antonio Conte y est en tout cas obligée pour entretenir l’espoir d’une qualification pour le prochain tour.

Le Real Madrid, de son côté, vit un début de saison spécial. Le club souffle le chaud et le froid. Et se repose toujours autant sur ses joueurs d’expérience pour faire la différence. Eden Hazard ? Son test positif au Covid-19 n’a rien arrangé à sa situation, alors qu’il revenait de blessure. Pour moi, il ne faut pas trop vite tirer des conclusions. J’ai l’impression que, dans sa tête, il n’est pas encore libéré en raison de son retour de blessure. C’est un cap mental à franchir. Je ne le vois certainement pas claquer trois buts ce mercredi, mais il lui faudra du temps pour revenir au top physiquement et mentalement. Sans doute pas avant janvier. »