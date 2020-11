Coronavirus - Plus de 8 indépendants sur 10 craignent pour leur survie sans redémarrage (UCM)

Sans réouverture avant les fêtes de fin d'année, près de 87% des commerçants indépendants craignent pour la survie de leur activité, selon l'UCM qui a mené une enquête auprès de plus de 1.000 commerçants en Belgique francophone.

En cas de fermeture jusqu'en 2021, seuls 17% des commerçants pensent tenir le coup. Ils étaient 50% à rester optimistes, lors de l'enquête réalisée par l'UCM fin août. Selon l'UCM, les commerçants non alimentaires n'ont pas eu la possibilité de récupérer entre les deux confinements. Le chiffre d'affaires réalisé au troisième trimestre (juillet-août-septembre) par rapport à la même période de 2019 est en recul pour plus de 80% et même en recul grave, soit plus de 30%, pour 48% des répondants.

Malgré les difficultés, les commerçants se sont adaptés aux "click and collect" (52% des commerces) et sont plus présents sur les réseaux sociaux.

La possibilité de recevoir des clients sur rendez-vous permettrait-elle de sauver les meubles ? Oui pour seulement 8% des répondants, non pour 39,7%. Dans la majorité des cas (52,3%), ce serait une amélioration mais qui ne permettrait pas un mois de décembre normal.