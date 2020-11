«La Région bruxelloise débarque comme un cheveu dans la soupe»: le MR déplore l’achat de terres agricoles dans les deux Brabants

«Les terres agricoles sont déjà extrêmement coûteuses et l’accès à la terre est très compliqué en Wallonie. Qu’une Région vienne annoncer avoir une politique d’achat agricole va augmenter cette pression au détriment des éleveurs, des cultivateurs et des maraichers», a-t-il pointé en dénonçant par ailleurs «l’absence totale de concertation de la Région de Bruxelles-capitale avec la Région wallonne», tout comme dans le dossier du péage urbain.

C’est avec stupéfaction que j’ai pris connaissance des déclarations d’Alain Maron» faisant état, lundi matin sur LN24, de la volonté du gouvernement bruxellois d’acheter des terres agricoles dans les Brabants wallon et flamand, a réagi le ministre wallon de l’Agriculture, Willy Borsus.

«La Région wallonne a une action très offensive de soutien à l’agriculture, à la diversification agricole, à l’installation des jeunes, au déploiement du maraîchage. La Région bruxelloise débarque comme un cheveu dans la soupe dans cette action de long terme, structurée et concertée», a encore souligné le ministre Borsus.

Le ministre fédéral de l’Agriculture, David Clarinval, regrette également cet achat et met en garde contre l’impact que cela pourrait avoir sur le prix des terres.

«Son annonce d’achat de terres dans les deux Brabants par la Région bruxelloise témoigne d’une conception médiévale du découpage et du fonctionnement de notre pays», déplore M. Clarinval. «Je regrette également, dans cette démarche que je désapprouve, une méconnaissance des ambitions de la PAC post-2020 qui souhaite privilégier l’accès à la terre par les jeunes agriculteurs ainsi que le soutien des petites et moyennes exploitations agricoles.»

«Pareille démarche ne ferait en outre qu’accentuer un peu plus encore l’envolée du prix des terres qui font déjà l’objet, aujourd’hui, d’une spéculation contraire aux objectifs d’une agriculture familiale et de proximité», poursuit David Clarinval. «J’appelle donc le ministre bruxellois de l’Environnement à renouer le dialogue avec ses homologues wallons et flamands. Je ne doute pas que ce sera l’occasion pour lui de découvrir la richesse des productions locales de ce pays, qui ne demandent qu’à trouver des débouchés à Bruxelles ou ailleurs.»