France: décision «dans les dix prochains jours» pour l’ouverture des stations de ski à Noël

La décision d’ouvrir ou non les stations de ski pour les vacances de Noël sera prise «dans les dix prochains jours», a indiqué lundi Matignon à l’issue d’une réunion dans la matinée avec les acteurs du secteur.

La situation sanitaire est particulièrement tendue dans la région alpine: la Haute-Savoie présente encore le taux d’incidence le plus élevé de France (485,4/100.000 hab) juste devant la Savoie voisine (385,9/100.000) et l’Isère (365,2/100.000). Cela fait craindre aux autorités la saturation des hôpitaux déjà engorgés par les malades du coronavirus et qui redoutent l’afflux de touristes pour des accidents sur les pistes.