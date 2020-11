Quel est le bilan de l’année 2020 ? Globalement : plutôt étonnamment positif.

À la sortie de ce premier confinement, il y a eu un regain d’intérêt particulièrement important pour les ventes de biens neufs et ce, dans la majorité des agences immobilières. Cette effervescence a légèrement fléchi durant la période estivale avant de reprendre de plus belle dès la rentrée. En septembre, nous avons effectivement pu lancer la commercialisation de nombreux projets neufs. Depuis la fin du mois d’octobre, l’activité de nos trois départements est à nouveau fortement ralentie et ce probablement jusqu’à mi-decembre au minimum.

Quant à notre département location, celui-ci a également été à l’arrêt lors du premier confinement. En effet, notre cellule location travaille essentiellement avec les « relocations » qui sont des prestataires en contact avec les expatriés.

Le trafic aérien ayant été suspendu durant plusieurs mois, de nombreux expatriés n’ont pas pu venir en Belgique pour visiter des biens et s’y installer étant donné que tous les déménagements étaient interdits. Ensuite, entre le mois d’avril et le mois de septembre, nous avons constaté un redémarrage du service location notamment pour les expatriés qui ont pu venir plus tôt en Belgique pour des raisons professionnelles et ainsi emménager.

Depuis fin octobre et l’annonce du second confinement, nous mettons en place des visites virtuelles afin de permettre aux futurs locataires de planifier leur emménagement en Belgique. Ce procédé correspond parfaitement à cette clientèle, déjà bien habituée à travailler de manière virtuelle.

Quelles sont les perspectives pour l’année 2021 ?

Si nous sommes optimistes, nous sortirons du confinement à la mi-décembre. Néanmoins, nous ne sommes pas à l’abri d’un troisième confinement et nous allons donc en tenir compte dans les perspectives d’avenir. Au niveau des constructions neuves, il faut savoir que les projets continuent à voir le jour et ce même en périodes de confinement. En effet, certains permis sont octroyés par les communes étant donné que durant ce confinement, les instances urbanistiques restent ouvertes. Nous continuons donc à commercialiser approximativement un nouveau projet par mois. Je pense que les développements résidentiels neufs vont attirer d’une part les investisseurs, et d’autre part, les résidents qui, suite au confinement, auront vu leurs critères de recherche évoluer comme expliqué précédemment. Les acheteurs se dirigeront ainsi vers des biens avec jardin, terrasse ou/ et coin bureau. Il est important de noter que la grande majorité des appartements en immobilier neuf possèdent, au moins, une terrasse et/ou un jardin.

Pour le marché résidentiel existant, nous serons sans doute dans la même configuration. Pour ce qui est de la location, je pense que c’est un marché qui se rétablira encore plus vite car les expatriés sont toujours là. Ils emménageront donc à Bruxelles pour le travail et ce pour une durée moyenne de 3 à 5 ans. Selon moi, étant donné les « coups de freins » imposés durant cette année aux candidats acheteurs et locataires, le secteur de l’immobilier sera certainement très actif et dynamique en 2021.