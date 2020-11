Gault&Millau met à l’honneur les produits locaux: Christophe Pauly élu chef de l’année 2021

Christophe Pauly est un excellent professionnel et un très bon entrepreneur. Il a son propre style et produit une cuisine très fine et équilibrée », affirme d’emblée Marc Declerck, l’administrateur délégué de Gault&Millau. Déjà étoilé au guide Michelin, le chef est un adepte des produits locaux et de la mer, et sait comment les sublimer. « Ce qui nous a également marqués, c’est l’association entre les vins et les plats dans son menu qui est délicieuse », continue Marc Declerck.

L’élection du chef de l’année et la sortie du guide annuel marquent la fin d’une année de travail chahutée par le coronavirus pour le Gault&Millau. Les circonstances sanitaires rendant difficile la réalisation d’un travail similaire aux années précédentes, la décision de publier le guide n’a pas été simple à prendre. Finalement, il a tout même été décidé de le publier, pour apporter soutien et reconnaissance aux restaurateurs. « On s’est rendu compte que les chefs apprécient le fait qu’on ne les oublie pas et qu’on les soutienne », confirme Marc Declerck. « De plus, on s’est rendu compte qu’il était tout de même possible de sortir un guide crédible, donc on a décidé de le faire. Bien sûr, il y aura sûrement quelques erreurs, mais j’ai l’impression qu’on a tout de même fait un travail très utile qui permettra d’apporter une reconnaissance aux restaurateurs qui ont tant souffert. Je dis souvent que cette année, on voulait honorer les chefs plutôt que les juger. »