Coronavirus: la pique d’Emmanuel André aux anti-vaccins

Dans un tweet, le microbiologiste et ancien porte-parole de la lutte contre le coronavirus, Emmanuel André, s’est adressé aux anti-vaccins.

Actuellement, l’Agence européenne des médicaments (EMA), examine les demandes d’autorisation de trois candidats. Elle a déclaré lundi qu’elle pourrait approuver les premiers vaccins contre le Covid-19 d’ici la fin de l’année ou début 2021.

« Faire du sport (et le plus possible!) permet de vivre mieux et plus longtemps. Comme les vaccins, le sport est un moyen de prévention très efficace. Une différence cependant: il n'y a pas de vidéos anti-sport" qui circulent sur les réseaux sociaux », a-t-il publié ce lundi.