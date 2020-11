Bruges sans Emmanuel Dennis à Dortmund en Ligue des champions: «Il n’a pas suivi quelques règles»

Le Nigérian a été puni pour un écart disciplinaire et n’affrontera donc pas le Borussia Dortmund mardi (18h55) dans le cadre de la 4e journée du groupe F de la Ligue des Champions.

« Dennis n’a pas suivi quelques règles du club et c’est la raison pour laquelle il ne figure pas dans la sélection », a lancé Philippe Clement lundi en visioconférence. « Je veux me concentrer sur les joueurs présents, je n’en dirai donc pas plus. »