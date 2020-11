Philippe Clément avant la Ligue des champions: «Dortmund figure dans le top 10 européen»

Il y a deux ans, un Club défensif, dirigé par Ivan Leko, avait arraché un nul vierge au Westfalenstadion. «Je suis convaincu que si tu ne fais que défendre, tu as plus de chances de perdre. C’est vrai que nous devons défendre, mais aussi essayer de créer. La combinaison des deux me semble la meilleure solution. Il y a deux ans, il n’y avait pas non plus Haaland à Dortmund.»