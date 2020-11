Coronavirus: stagnation en Allemagne, baisse continue en France… l’évolution de la situation en Europe

Alors que les bonnes nouvelles se succèdent sur le front des vaccins, le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu que « les plus pauvres et les plus vulnérables risquent d’être piétinés dans la ruée sur les vaccins ». L’OMS a mis en place un mécanisme pour éviter que les pays les plus riches ne s’accaparent toutes les doses, mais il nécessite 4,3 milliards de dollars immédiatement, et 23,8 de plus en 2021.