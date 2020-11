Tokyo: la Bourse clôture en forte hausse sous le double effet Trump+vaccin

La monnaie japonaise était stable vis-à-vis de l'euro: 123,75 yens contre 123,76 yens la veille.

L'euro était en légère hausse par rapport au billet vert, à raison d'un euro pour 1,1853 dollar contre 1,1841 dollar lundi à 21H00 GMT.

Le marché du pétrole était en hausse mardi: vers 06H15 GMT, le prix du baril de brut américain WTI gagnait 1,28% à 43,61 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord s'établissait à +1,15%, à 46,59 dollars.

Déjà, lundi à New York, les cours du pétrole avaient grimpé à un plus haut en trois mois, encouragés par les avancées autour de vaccins contre le Covid-19 et un possible geste de l'Opep+ en faveur de la limitation de l'offre d'or noir.