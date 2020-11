La ministre de l’Intérieur: «Fêter Noël dehors autour d’un feu? C’est envisageable»

Le coronavirus risque d’imposer aux Belges de passer des fêtes particulières. Interrogée par Het Nieuwsblad, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a formulé la réponse suivante : « Fêter Noël dehors autour d’un feu ? C’est envisageable. » Celle qui présentera ce mardi à la Chambre la politique qu’elle compte mener, a affirmé vouloir donner des perspectives aux Belges à l’approche des fêtes.

Il y a désormais moins de 300 admissions à l’hôpital pour cause du Covid-19 par jour en Belgique, mais 5.076 personnes sont encore hospitalisées en ce moment, dont 1.168 patients traités aux soins intensifs (-2 %), selon les chiffres provisoires de l’Institut de santé publique Sciensano publiés mardi.

Le nombre d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer, de -33 %, et s’établit désormais à 294,3 par jour en moyenne (entre le 17 novembre et le 23 novembre). Le nombre de contaminations au Covid-19 en Belgique était de 3.297,9 cas quotidiens en moyenne sur la période de référence du 14 au 20 novembre, soit une baisse de 33 % par rapport aux sept jours précédents.