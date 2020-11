Etex rachète l'activité de plaques de plâtre de Knauf en Australie

L'acquisition est soumise aux conditions habituelles de clôture, avec une finalisation prévue début 2021. Elle "s'inscrit dans la récente initiative de recentrage stratégique d'Etex, qui vise à renforcer les atouts de la multinationale belge en matière de technologies et de solutions de construction légère et modulaire dans le monde entier", souligne le communiqué.

Knauf Plasterboard Pty Limited propose une gamme de produits comprenant des plaques de plâtre, des profilés métalliques, des composés de finition et d'autres matériaux spécialisés. L'entreprise possède trois usines produisant des plaques de plâtre dans l'État de Victoria, en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland, ainsi qu'une usine de production de profilés métalliques dans le Queensland. Elle emploie au total plus de 300 personnes.

"Cette transaction constitue une étape majeure dans l'exécution de notre feuille de route stratégique initiée il y a deux ans. Depuis, nous avons progressivement cédé nos activités non stratégiques, telles que les tuiles de toiture en terre cuite et en béton, qui ne correspondaient plus à notre portefeuille", a souligné Paul Van Oyen, CEO d'Etex.