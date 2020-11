Ligue des champions: les cinq matchs de la quatrième journée à ne pas louper

Défait pour la première fois dans ce groupe F lors du match aller (0-3), Bruges va devoir se surpasser pour aller chercher un résultat sur le terrain du Borussia Dortmund. Les Allemands ont pris la tête du classement avec six points, tandis que les Belges sont à la troisième position, avec quatre points. Le défi sera difficile pour les Blauw en Zwart dont l’adversaire a terrassé Hertha Berlin, ce samedi, avec un quadruplé d’Haaland.

Les Belges Witsel, Meunier et Hazard seront de la partie, tandis que, côté Brugeois, Dennis a été écarté du groupe par Philippe Clement pour des raisons disciplinaires.

Pour renverser la tendance, Thomas Tuchel compte sur son quatuor offensif Neymar-Mbappé-Di Maria-Kean. Verratti et Herrera sont de retour de blessure, mais trop justes pour déjà jouer.

Inter - Real Madrid : Mercredi 21h

C’est sans doute le plus gros choc de cette quatrième journée, comme la précédente. Sans Romelu Lukaku, l’Inter s’était inclinée à Madrid, il y a trois semaines (3-2). Mais, cette fois, le buteur fétiche d’Antonio Conte sera bien présent, alors que le Real Madrid devra se passer de Sergio Ramos, Odriozola, Valverde, Benzema, Jovic et Militao, entre blessures et Covid-19.

Par contre, Eden Hazard sera de nouveau bien de la partie, tout comme Thibaut Courtois. Radja Nainggolan sera le seul en retrait des quatres Belges, car sa condition physique ne convainc pas encore son coach.

Les Milanais sont actuellement derniers du groupe B, avec seulement deux points, tandis que les Madrilènes sont troisièmres, avec quatre points. Sans au moins un match nul, ce mercredi, la bande à Romelu Lukaku risque de fortement se compliquer la vie pour atteindre les phases à élimination directe.

Liverpool - Atalanta : Mercredi 21h

Détruite 0-5 lors du précédent match, l’Atalanta aura à coeur de prendre sa revanche à Liverpool. D’habitude, ce sont les Bergamasques qui infligent ce genre de correction, mais ils peinent à retrouver leur efficacité offensive, en ce moment. Rien que ce week-end, le groupe mené par Gasperini n’a pas réussi à venir à bout du Spezia (0-0), alors que les Reds ont facilement battu Leicester (3-0) avec un effectif décimé entre Covid-19 et blessures.Seul Salah pourrait retrouver le groupe, mercredi, si son test est négatif d’ici là.

Mais même en cas de défaite, la qualification reste possible pour l’Atalanta. Avec quatre points, comme l’Ajax, les Italiens pourront toujours accomplir leur objectif lors des deux derniers matchs. Pour Liverpool, une victoire serait synonyme de qualification aux 8es de finale.

Atlético de Madrid - Lokomotiv Moscou : Mercredi 21h

C’est l’occasion ou jamais pour l’Atlético de Madrid de se réveiller en Europe. Les Colchoneros ont battu Barcelone, samedi, grâce à un but de Carrasco. C’est donc en pleine confiance qu’ils accueillent le Lokomotiv Moscou, ce mercredi, après avoir partagé les points il y a trois semaines (1-1). Néanmoins, Diego Simeone devra composer son équiper sans Lucas Torreira, ni Luis Surarez, tous les deux positifs au Covid-19. Carrasco sera donc, sans doute, encore en attaque pour ce match on ne peut plus important pour les Espagnols.

Si le Bayern (1er, 9 points) devrait décrocher sa qualification contre Salzbourg (dernier, 1 point), tout est encore possible pour l’Atlético et Moscou, qui ont respectivement 4 et 2 points.