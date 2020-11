Ça chauffe à Naples: Gattuso démissionne ? Le club dément

L’AC Milan continue sa folle aventure en ce début de championnat italien. Le club milanais a confirmé sa bonne forme depuis l’été passé en battant Naples au San Paolo (1-2), dimanche. La déception côté Napolitains était évidemment énorme, mais cela aurait été encore plus loin dans les vestiaires et au retour à l’entraînement, lundi, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, ce mardi matin. L’entraîneur de Dries Mertens aurait fortement reproché à ses joueurs de ne pas suffisament se bouger. « Si les choses ne changent pas, je peux tout aussi bien m’en aller ! », aurait lancé le coach à son groupe, lui faisant bien comprendre qu’il attendait une réaction rapide.

« Aucun fondement »

Le club napolitain a cependant démenti ces rumeurs, ce mardi matin, via un tweet. « Dans la journée d’hier, sur certains sites et aujourd’hui dans certains journaux, a été publiée une histoire, complètement inventée, d’une éventuelle dispute du tonnerre entre les joueurs de Naples et Rino Gattuso. Il s’agit d’une nouvelle sans aucun fondement. »