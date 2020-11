La circulaire de tolérance zéro pour la violence envers la police est prête: les poursuites suivront une procédure accélérée

Une circulaire qui instaure la tolérance zéro et une procédure accélérée pour les violences commises à l’encontre de la police a été préparée en concertation avec les parquets et est prête, a annoncé mardi le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, sur les ondes de Radio 1.

« Je tiens à remercier expressément le parquet pour avoir rendu la justice plus rapide et plus punitive. C’est un signal fort dans la poursuite des violences physiques graves contre la police. Moins de 2 mois après la conclusion de l’accord de gouvernement, la tolérance zéro pour ce type d’acte est une réalité. » déclare Vincent Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre de la Justice.