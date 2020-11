Mésentente entre partenaires sociaux sur la répartition de l'enveloppe bien-être

Employeurs et employés ne parviennent pas à s'accorder sur la répartition de l'enveloppe bien-être, négociée tous les deux ans. Il s'agit d'un montant total de 700 millions d'euros, destinés à financer l'augmentation des allocations et des pensions. Le gouvernement avait donné une seconde chance aux partenaires sociaux et demandé la rédaction d'un avis avant le 15 novembre, mais cela n'a pas été possible, selon une information de De Tijd confirmée mardi par les intéressés.

Par Belga