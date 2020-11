L'autorité de la concurrence approuve la reprise de Fraluc par Colruyt

Des options d'achat et de vente entre Colruyt Group et le management restaient encore en place, donnant à Colruyt Group la possibilité d'acquérir le contrôle de ZEB dans un certain délai.

Colruyt Group (Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Fiets! , etc) pour sa part détient environ 600 magasins en gestion propre et 580 magasins affiliés en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 9,5 milliards d'euros en 2019/20.