Ingka (Ikea) sauve les meubles malgré des bénéfices en baisse

Le chiffre d'affaires, déjà annoncé en octobre, recule lui d'environ 5%, à 37,4 milliards d'euros. Mais l'impact négatif des fermetures de magasins et des restrictions a été en bonne partie compensé par des dépenses supplémentaires des consommateurs pour aménager leurs foyers, quand le coronavirus entraîne plus de temps passé à la maison, selon Ingka. Le commerce en ligne a également contribué à limiter la casse.

Lors de la première vague de la pandémie, près des trois quarts des 378 magasins d'Ingka avaient dû fermer pendant environ sept semaines. Lissé sur l'ensemble de l'année, cela correspond à "environ 15%" de jours d'ouvertures en moins, selon M. Maetzu, quand le chiffre d'affaires au final a baissé trois fois moins.

"Cela prouve que le Covid nous a poussé à faire attention à ce qui est important: la santé, la famille, l'amour mais aussi la maison", a-t-il affirmé.

Présent dans 38 pays et fort au total de plus de 217.000 employés, Ikea a une structure complexe, très avantageuse fiscalement: la holding Ingka, centrée sur les magasins et basée aux Pays-Bas, est distincte de la holding Inter Ikea, elle aussi néerlandaise, qui regroupe notamment la marque, la production et le paiement par les franchisés.