Zlatan Ibrahimovic attaque publiquement le jeu FIFA: «Je n’ai jamais donné mon accord»

En pleine confiance avec l’AC Milan depuis l’an passé, Zlatan Ibrahimovic a retrouvé son humour de son époque au PSG. Ce lundi, celui qu’on surnomme désormais le « Z », en Italie, a tweeté pour se jouer de la FIFA et d’EA Sports.

Son problème ? Il n’aurait autorisé personne à utiliser son nom et son visage pour apparaitre dans le célèbre jeu vidéo FIFA. « Qui a autorisé FIFA EA Sport à utiliser mon nom et mon visage ? On ne m'avait pas dit que j'étais membre de la FIFPro (le syndicat mondial des joueurs) et, si je le suis, j'y ai été inscrit sans en avoir été réellement informé, de manière douteuse. Et une chose est certaine, je n'ai jamais autorisé la FIFA ou la FIFPro à faire de l'argent avec moi », a tweeté l’attaquant suédois avant d’enchaîner en-dessous. « Quelqu'un fait des bénéfices sur mon nom et mon visage sans aucun accord depuis toutes ces années. Il est temps d'enquêter »

À 39 ans, il était temps de s’en offusquer...