«Certains ont déjà spontanément relâché les efforts»: le rappel à l’ordre d’Emmanuel André

Un Comité de concertation est prévu ce vendredi. Mais plusieurs ministres ont déjà prévenu: il est encore trop tôt pour un déconfinement.

Pourtant, comme l’a épinglé Emmanuel André, certains relâchent déjà les efforts. Comme le montrent les données Facebook de déplacement, les Belges ont recommencé à se déplacer plus souvent, arrivant presque au même niveau qu’avant le durcissement des mesures.

Lire aussi Pourquoi la situation sanitaire est moins belle que celle de mai

Emmanuel André appelle les citoyens à rester «coordonnés et solidaires»: «Les indicateurs épidémiques s’améliorent, résultat des efforts coordonnés de tous. Par contre, les indicateurs de mobilité et de télétravail montrent que certains ont déjà spontanément relâché les efforts. Il faut pourtant rester coordonnés et solidaires pour être efficaces.»