Ligue des champions: le PSG face à son destin, dernière chance pour Rennes

Cette finale-là, « il faut la gagner », écrit mardi Le Parisien. « La première fois, il voulait la gloire. La deuxième, il veut éviter le ridicule, l’accident industriel et financier. » Mais Paris est aussi « une équipe qui aime construire son histoire quand elle se retrouve dos au mur », poursuit le quotidien. Le retour de Mbappé et Neymar, absents à l’aller, fait souffler un vent d’optimisme au PSG, convaincu que ce sera un tout autre match au Parc des princes, à huis clos, qu’en Allemagne.

Battu par le Bayern (1-0) en août, le PSG s’était promis de rejouer une nouvelle finale rapidement. Le voilà servi d’une étrange manière trois mois plus tard: un match couperet l’attend contre le RB Leipzig. Défaits deux fois lors des trois premières journées, pour une seule victoire, les Parisiens doivent s’imposer, en effaçant le score de l’aller (défaite 2-1), pour repasser devant les Saxons en cas d’égalité finale. En cas de défaite, le PSG, au bord de l’élimination, n’aura plus son destin entre ses mains. C’est un scénario inimaginable pour le club aux grandes ambitions, qui a toujours franchi la phase de groupes depuis l’arrivée des riches propriétaires qatariens en 2011.

« Plus de courage »

Malgré l’absence de Mauro Icardi, qui se remet de sa blessure à un genou, l’entraîneur Thomas Tuchel est tenté d’aligner une composition offensive, avec Angel di Maria et Moise Kean aux côtés des deux superstars. « Je veux voir plus de courage pour marquer que de peur de prendre un but », a déclaré le technicien souabe. Les milieux Marco Verratti et Ander Herrera, incertains, figurent également dans le groupe annoncé par le club dans la matinée.