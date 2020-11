Télécom: en comparant, le consommateur peut économiser des centaines d'euros par an (IBPT)

Par exemple, pour un même profil de consommation, une offre "triple play" classique (internet fixe, télévision et téléphonie fixe) affiche une différence entre l'opérateur le moins cher et le plus cher qui peut ainsi atteindre 114 euros par an. Pour le "quadruple play" (téléphonie fixe, téléphonie mobile, internet fixe et télévision), cette différence peut même aller jusqu'à 405 euros annuels.

En 2019, plus de 3,28 millions de packs ont été vendus sur le marché résidentiel en Belgique, situe l'IBPT.