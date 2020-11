Cyclisme: le Colombien Miguel Angel Lopez quitte Astana pour Movistar

Le grimpeur s’est engagé avec l’équipe Movistar, qui a confirmé l’information mardi. « Superman Lopez », son surnom, a remporté cette année l’étape du Tour de France arrivant au Col de la Loze, terminant sixième du classement général. Il y a deux ans, le Colombien s’était classé troisième tant du Giro que de la Vuelta. Lopez figure aussi au palmarès du Tour de Suisse (2016), du Tour de Catalogne (2019) et de Milan-Turin (2016).

« Je suis heureux de faire partie de l’une des plus importantes équipes dans le monde du cyclisme », a déclaré Lopez. « Comme je l’ai toujours fait, j’essayerai de développer tout mon potentiel pour représenter l’équipe Movistar et le peuple colombien de la meilleure manière possible. »