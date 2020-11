Nuisances des avions - Il faut un timing serré, insiste Brussels Airport dans le dossier des nuisances sonores

La plateforme de discussion, d'information et d'échange formulera des propositions visant à résoudre la problématique des nuisances sonores autour de l'aéroport de Bruxelles-National, est-il indiqué dans la note d'orientation politique qu'a présentée mardi Georges Gilkinet à la Chambre.

La plateforme rassemblera l'ensemble des parties prenantes : fédéral, Régions, représentants du secteur, riverains, etc. Les conclusions de ses travaux doivent permettre de premières améliorations à court terme, ainsi que d'autres à moyen et long terme "afin d'atteindre, enfin, la stabilité requise et demandée".