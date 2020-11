Le calendrier 2021 de la Diamond League est connu: le Mémorial Van Damme programmé le 3 septembre

Mardi, la Diamond League d’athlétisme a rendu public le calendrier (provisoire) de sa 12e édition en 2021. Quatorze meetings sur quatre continents doivent être organisés entre mai et septembre. Le Mémorial Van Damme est prévu le 3 septembre 2021 et constitue le dernier rendez-vous avant la finale, qui aura lieu les 8 et 9 septembre à Zurich.

La Diamond League débutera l’année prochaine le 23 mai à Rabat, au Maroc. Elle se rendra ensuite à Doha (28 mai), avant de s’arrêter pour la première réunion européenne à Rome (4 juin). Oslo (10 juin), Stockholm (4 juillet), Monaco (9 juillet) et Londres (13 juillet) suivront dans les deux premières semaines de juillet. Ce programme sera suivi d’une pause d’un mois en raison des Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).