Rappel de plusieurs produits contenant des graines de sésame

La société Marma procède mardi, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), au rappel de trois produits en raison d’une teneur trop élevée en résidus d’oxyde d’éthylène, un produit phytopharmaceutique, sur des graines de sésame utilisées dans ces aliments.

Les produits rappelés sont « L’Angelus », des camusettes de céréales de la marque Biofournil (date de durabilité minimale fixée au 11 mars 2021 et numéro de lot 2024602), de la purée de sésame tahin bio de la marque Perl’amande (280g, date de durabilité minimale fixée au 14 juin 2022) et de la purée de sésame demi-complet de la marque Perl’amande (280g, dates de durabilité minimale fixées au 14 juin 2022, 15 juin 2022 et 3 octobre 2022).