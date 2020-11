Lewis Hamilton enchaîne les succès en Formule 1: «Je pense que j’ai toujours eu du talent»

Le Britannique a expliqué qu’il a beaucoup étudié pour obtenir ses résultats actuels. «Chaque année, j’écris où je n’ai pas été génial, car il y a plein d’endroits où je n’ai pas été génial. Je ne suis parfois pas bon pour communiquer, alors comment puis-je le faire avec Bono (Peter Bonnington, son ingénieur de course, ndlr) et les gars? Comment puis-je être plus positif chaque fois que je viens au travail et être plus stimulant plutôt que de traîner les gens? Au volant, comment mieux comprendre tous les boutons?», détaille Hamilton.