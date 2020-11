Vincenzo Ciuro: «Il suffit d’un déclic à Eden Hazard pour faire changer la perception des gens»

Vincenzo, vous allez commenter le choc entre le quatrième et le troisième du groupe B…

C’est très bizarre de retrouver les deux favoris de cette poule dans ces positions à mi-parcours. Au moment du tirage, personne n’y aurait cru. Ce n’est pas plus mal: qu’ils jouent pour leur survie dans cette compétition ajoute du piment! Certes, la période est très particulière avec un calendrier surchargé mais il faut reconnaître le mérite de Mönchengladbach et du Shakhtar.

Ce sera aussi un bel affrontement à distance entre deux coaches à succès…

Et des anciens coéquipiers à la Juventus (NDLR: entre 1996 et 2001). Avec Antonio Conte et Zinedine Zidane, on va avoir droit à des organisations réglées au millimètre. L’Italien a un noyau très qualitatif à l’Inter mais son équipe manque de régularité. Lui est un super coach mais quel caractère, quel ego et quel niveau d’exigence! Le Français est soumis à une grosse pression. Normal quand on est au Real. Mais c’est surtout parce que c’est son deuxième passage à la tête du club et que le premier a été particulièrement couronné réussi.

Si Romelu Lukaku et Thibaut Courtois sont en forme, ce n’est pas le cas d’Eden Hazard. Inquiétant?

J’espère qu’il retrouvera vite son meilleur niveau… À sa décharge, toute la poisse qu’il a évitée durant sa carrière le rattrape depuis un an. Le talent et l’intelligence, il les a. Je pense qu’il lui manque juste le déclic. Pour retrouver la confiance et également changer la perception des gens à son sujet. La presse espagnole et les supporters ne sont pas tendres avec lui. Là aussi, c’est inhérent à son club mais aussi à un statut de «Galactique» -et son prix 145 millions avec bonus- à son arrivée. Ce match est l’occasion idéale pour se relancer et prouver qu’il peut faire gagner le Real dans des grands rendez-vous.