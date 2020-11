Amazon accusé par une fédération syndicale internationale d'"espionner les travailleurs"

"Non contente d'abuser de sa position dominante" -une enquête pour pratique anti-concurrentielle ouverte par la Commission européenne est en cours -, Amazon exporte des pratiques dignes de la lutte anti-syndicale américaine du XIXe siècle", a réagi Christy Hoffman, secrétaire général de l'UNI Global Union.

Selon le média internet Vice, des fuites de documents internes à Amazon montrent une "surveillance obsessionnelle" des syndicats et des mouvements sociaux et environnementaux par Amazon, "particulièrement entre le Black Friday et Noël".