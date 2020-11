Elections sociales - Les élections sociales suspendues chez Brussels Airlines

Le syndicat libéral souhaite qu'une majorité de travailleurs puissent (aller) voter, que cela se fasse dans des circonstances sanitaires sûres et que la représentativité soit la plus haute possible. Des conditions qui ne sont pas réunies pour le moment, selon leur représentant. Il préconise de reporter le vote à la seconde quinzaine de janvier, ce qu'ont refusé l'ACV Puls/CNE et le Setca/BBTK.