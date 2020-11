Coronavirus: l’Italie enregistre près de 900 morts en une journée

L’Italie a fait état mardi de 853 décès journaliers dus au coronavirus, le troisième plus haut nombre depuis le début de la pandémie.

Le nombre total de morts s’élève maintenant à 51.306. Un nombre plus élevé de décès avaient été enregistrés les 27 mars et 28 mars, avec respectivement 969 et 889 décès. Selon l’Université de référence Johns Hopkins, l’Italie est le sixième pays le plus touché en nombre de morts.

L’Italie a enregistré 1.455.022 personnes infectées par le Covid-19. En nombre de cas, il s’agit du huitième pays le plus touché. 605.330 patients ont toutefois été décrits comme guéris.