La Belgique achète son quatrième vaccin contre le covid

Et de quatre. La Belgique va souscrire à l’achat d’un quatrième vaccin dans le cadre des contrats qui sont négociés par la Commission européenne avec les groupes pharmaceutiques. Une conférence interministérielle santé a donné son feu vert ce mardi à l’achat de 2,9 millions de doses du vaccin du groupe pharmaceutique allemand CureVac. Cela porte le nombre de doses précommandées par notre pays à plus de 20 millions (7,74 millions auprès d’AstraZeneca, 5,16 millions auprès de Johnson&Johnson et 5 millions auprès de Pfizer/BioNTech). Rappelons que tous ces vaccins n’arriveront pas forcément sur le marché. Ils ne le pourront que s’ils sont déclarés sûrs et efficaces par l’Agence européenne des médicaments.

CureVac a du retard sur Pfizer/BioNTech et AstraZeneca. Il va seulement entamer la phase 3 des essais cliniques fin de ce mois, début décembre. Cela signifie que son vaccin basé sur la technologie de l’ARN messager ne devrait être mis sur le marché qu’au second trimestre. Dans quelques jours, la Belgique va avoir à se prononcer sur un cinquième vaccin, celui de Moderna. La Commission européenne a en effet annoncé ce mardi la signature d’un contrat avec la firme américaine pour la réservation de 160 millions de doses. Quant au sixième contrat européen signé avec Sanofi/GSK, la Belgique réserve toujours sa réponse dans l’attente de résultats cliniques.