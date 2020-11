Zinédine Zidane (Real Madrid) remet en cause l’intensité du calendrier: «Avec beaucoup de matches, le spectacle n’est pas le même»

« Nous sommes bien. Nous sommes prêts, nous connaissons l’importance du match », a confié le Français lors du traditionnel point presse à la veille de la rencontre. « Nous venons toujours pour gagner. Il ne faut pas penser au nul ou à la défaite. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Le plus important est de tout donner sur le terrain. Ce n’est pas un match à risque. C’est une rencontre importante pour nous, une opportunité de faire un bon match ».

Zinédine Zidane a rappelé s’être joint à plusieurs voix qui estiment que le calendrier est trop intense. « J’insiste sur ce que je disais l’autre jour. C’est clair qu’il y a beaucoup de matches et encore plus vu notre début de saison, presque sans aucune préparation », s’est plaint Zizou. « Nous avons parlé de cela de nombreuses fois et ce ne sont pas des excuses. Vous êtes ici pour en parler, mais il y a un moment où vous pouvez aussi vous dire qu’il y a beaucoup de matches, beaucoup de blessés, et que le spectacle n’est pas le même. »

Cet affrontement entre l’Inter Milan de Romelu Lukaku et le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard reste important. Aucune des deux équipes n’a pas vraiment droit à l’erreur, étant à la traine dans le groupe B.