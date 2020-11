Ligue des champions: le Barça et la Juventus se qualifient pour les huitièmes de finale, le PSG remporte le choc contre Leipzig (vidéos)

Si Bruges a pris l’eau ce mardi soir à Dortmund, la Lazio et Manchester United ont assuré le spectacle respectivement contre le Zenit et Basaksehir. Dos au mur, le PSG a fait l’essentiel contre Leipzig et se relance pour la qualification en huitièmes de finale. De qualification, il en est question pour le Barça et la Juventus, qui ont officiellement composté leur ticket pour le prochain tour. Et ce, quelques heures après Chelsea et Séville.

Groupe F : Lazio – Zenit (3-1) Dans le même groupe que Bruges, la Lazio a fait la très bonne opération du jour. En s’imposant face au Zenit grâce à un doublé de Ciro Immobile (3e minute et 55e minute) et une superbe frappe à distance de Parolo (22e), les Romains restent invaincus et se rapprochent surtout des huitièmes de finale. Le but de Dzyuba (25e) ne changeait rien au décompte final. Les Russes sont dorénavant résignés à se battre pour la troisième place, qualificative pour l’Europa League.

Groupe G : Dynamo Kiev – Barcelone (0-4) Le Barça, reçu quatre sur quatre. Sans Lionel Messi, laissé au repos, les Catalans ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale de la C1. Ils ont signé une quatrième victoire consécutive en déplacement au Dynamo Kiev. Les buteurs blaugranas se nomment Dest (52e), Braithwaite (57e pour le 0-2 et 70e pour le 0-3) et Griezmann dans les arrêts de jeu. Si les hommes de Ronald Koeman ont assuré leur avenir européen, ils n’ont pas encore validé la première place du groupe, menacée à distance par la Juventus.