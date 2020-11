Vormer et Vanaken positivent malgré la défaite de Bruges: «Ce n’est pas une honte de perdre contre ce Dortmund-là» (vidéo)

Malgré la sévérité d’un score pourtant logique (défaite 3-0 du FC Bruges au Borussia Dortmund), Ruud Vormer ne semblait pas particulièrement abattu. «Même si encaisser un 3-0 ne fait jamais plaisir, on a laissé entrevoir par moments notre football, notamment en début de rencontre», expliquait le capitaine brugeois. «On s’est même créé quelques occasions, comme ce tir que j’ai envoyé de peu à côté. On essayera d’être plus réalistes à l’avenir.»

De son côté, Hans Vanaken ne voulait pas abdiquer toute ambition de 2e place. «Contre le Zenit, qu’on a déjà battu, on essayera d’assurer notre 3e place tout en se laissant l’opportunité de viser la 2e. Ce soir, on a tenté de rivaliser mais Dortmund était trop fort et surtout plus réaliste grâce notamment à Haaland, qui transforme quasiment toutes les occasions en buts. Ce n’est pas une honte de perdre contre ce Dortmund-là.»