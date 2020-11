États-Unis: 6 millions de personnes en passe d’être vaccinées les prochaines semaines

L’immense logistique nécessaire à la distribution de millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 est prête, ont assuré mardi des responsables américains, qui prévoient de distribuer 6,4 millions de doses dès le feu vert de l’Agence des médicaments (FDA) attendu dans moins de trois semaines.

Et « 40 millions avant la fin de l’année », a dit le général Gus Perna, le chef des opérations de l’opération Warp Speed, montée par le gouvernement de Donald Trump pour soutenir le développement et la distribution des vaccins, et qui inclut une forte composante de militaires et d’experts logisticiens du département de la Défense. Ces 40 millions incluent également des doses du vaccin développé par Moderna, dont le feu vert est attendu en décembre aussi.