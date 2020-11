La Défense compte installer une caserne à Charleroi et créer 1.500 emplois

La ministre Dedonder ne confirme pas de chiffres non plus pour le Hainaut mais indique qu’« une étude de faisabilité doit encore être réalisée d’ici à deux ans, qui permettra d’évaluer précisément le coût de construction et les enjeux techniques ». « Le projet de ces deux casernes du futur sera inscrit dans le cadre du plan de relance du gouvernement, et sera aussi soumis à la Commission européenne », assure-t-elle dans La Libre Belgique.