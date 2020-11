Trois Belges sur 10 achètent de l'eau et boissons non alcoolisées à l'étranger (sondage)

Selon cette enquête menée en septembre auprès de 1.000 Belges, la principale raison invoquée par trois quart des sondés (74,7%) pour justifier l'achat de boissons par-delà la frontière est la différence de prix. Neuf Belges sur 10 (86%) qui achètent de l'eau ou des boissons rafraîchissantes à l'étranger affirment d'ailleurs qu'ils les achèteraient plus souvent en Belgique si les prix y baissaient. Pour une minorité (20,6%), la motivation est l'achat de boissons qui ne sont pas disponibles en Belgique.

"Les boissons non alcoolisées sont lourdement taxées en Belgique. Elles sont soumises à la TVA et à la cotisation sur les emballages. Pour les boissons rafraîchissantes, il faut encore y ajouter ladite taxe 'santé'", rappelle la FIEB, qui souligne que depuis 2015, "les taxes sur les boissons rafraîchissantes ont plus que triplé".