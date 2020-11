Un consortium comprenant Deme choisi pour des travaux dans le port de Ravenne

Le contrat, qualifié par Deme d'"important", correspond à une valeur se situant entre 50 et 150 millions d'euros.

La première phase du projet, qui entend développer l'infrastructure nécessaire pour permettre au port d'accueillir de plus grands navires et porte-conteneurs, implique l'excavation de cinq millions de m3 de sédiments dans les canaux extérieurs et intérieurs, l'approfondissement du port de 12,5 mètres, la reconstruction des quais sur une longueur de 6,5 km, et la construction d'un quai de 1.000 mètres.

Les travaux de dragage devraient commencer au premier trimestre 2021.