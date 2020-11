La Bourse de Tokyo clôture en faible hausse, inquiétudes sur la situation sanitaire

La poussée du Nikkei a cependant été limitée "par les inquiétudes concernant l'économie nipponne" alors que l'archipel fait face à une recrudescence de l'épidémie de coronavirus, a noté Okasan Online Securities. Alors que le nombre de nouveaux cas ne cesse d'augmenter dans la capitale japonaise, la gouverneure de Tokyo s'apprêterait à demander aux établissements servant de l'alcool de fermer leurs portes à 22h et à recommander aux habitants d'éviter les sorties à caractère non indispensable, selon les médias locaux.

L'indice Dow Jones de la Bourse de New York avait dépassé mardi les 30.000 points après l'annonce lundi par Donald Trump qu'il permettait le lancement du processus de transition vers une administration Biden.

La première compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways (+4,67%, à 2.599 yens) et surtout sa rivale Japan Airlines (+10,19%, à 2.215 yens) ont vu leurs titres bondir. Un conseiller du Premier ministre Yoshihide Suga avait estimé dans la presse mardi que le gouvernement nippon devait se tenir prêt à injecter du capital et même envisager une fusion entre les deux compagnies, particulièrement éprouvées par la pandémie.