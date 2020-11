Coronavirus: le groupe d’experts Celeval a été dissous et remplacé

Cet organe, coordonné par l’institut de santé publique Sciensano évalue le risque et analyse l’effet des mesures prises. En temps normal, le RAG n’est pas composé d’experts permanents et sa composition varie en fonction de la problématique à traiter. Il a été créé en 2018 dans le cadre de la Conférence interministérielle santé.

Selon le porte-parole du Premier ministre, cet ajustement devrait permettre de rendre plus efficace les interactions entre le fédéral et les entités fédérées. Cette décision est une traduction scientifique de l’équilibre recherché entre le fédéral et les régions et communautés au sein du comité de concertation, précise le porte-parole du Premier ministre.