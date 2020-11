«San Siro réclame Eden Hazard»: la presse espagnole attend beaucoup du Diable rouge face à l’Inter Milan

Inter Milan – Real Madrid, c’est le duel très attendu de ce mercredi en Ligue des champions. Un match où les deux équipes jouent pour leur survie dans le tournoi, les Espagnols étant 3es de leur groupe avec 4 points et les Italiens, derniers avec 2 points. Pour cet affrontement capital, la presse espagnole a épinglé le joueur qui pourrait faire basculer la rencontre en faveur des Madrilènes : Eden Hazard.

« San Siro réclame Hazard », titre AS en Une ce mercredi matin. « Madrid a besoin du Belge, qui n’a plus marqué en Ligue des champions depuis trois ans, pour cette ‘finale’ face à l’Inter. » Le quotidien espagnol, tout comme les supporters des Merengues, attend « le réveil d’Hazard ». « Avec Madrid, son compteur européen est vierge et la plupart de ses statistiques sont au rouge. Il ne tire qu’une fois par match pour 1,8 dribble en moyenne. Avec la Belgique, lors du Mondial 2018, il était à 2,8 tirs et 9,7 dribbles. À Chelsea, ses chiffres étaient doubles par rapport à ce qu’il propose à Madrid. Il est venu ici pour ce genre de matches et il n’a pas encore brillé. »

Marca met lui aussi un peu de pression sur les épaules du capitaine des Diables rouges. « Si la grande menace pour le Real Madrid ce soir est Romelu Lukaku, le grand espoir est un autre belge : Eden Hazard », écrit le journal madrilène. « Avec les absences de Karim Benzema et Sergio Ramos, tous les regards seront tournés vers la grande star et dernier grand transfert de Madrid. Il n’est pas à son maximum, mais tout indique qu’il sera dans le onze de base. »