Un baron du sucre détrône un baron de la bière au classement des Belges les plus riches

"L'arrivée d'un nouveau numéro un apporte un message sous-jacent plus fondamental: le coronavirus a profondément entamé les patrimoines des Belges les plus riches. Alexandre Van Damme est le plus touché pour deux raisons: il est principalement actif dans un secteur qui a été très lourdement touché et la valeur de son patrimoine est déterminée par la Bourse", souligne l'auteur du classement, qui fête cette année sa 20e édition.

Le "top 5" des Belges les plus riches est composé, outre d'Eric Wittouck et d'Alexandre Van Damme, de la famille de feu Albert Frère (plus de 6,9 milliards d'euros, selon les estimations), de la famille Werner de Spoelberch, également actionnaire d'AB InBev (plus de 6,8 milliards d'euros) et de la famille de Mévius (AB InBev, Verlinvest; plus de 3,4 milliards d'euros).