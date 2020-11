Mons: Le parc scientifique Initialis devient "Innovation Pole by IDEA/UMons"

Le parc est devenu, en un quart de siècle, un pôle majeur en Hainaut et en Wallonie en termes d'innovation. "C'est sur l'axe de l'innovation que se basent le déploiement et le redéploiement économique des tous les continents", a souligné Caroline Decamps, directrice générale de l'IDEA.

"Initialis" s'étend aujourd'hui sur plus de 27 hectares, il comprend plus de 70 entreprises spécialisées dans les technologies de l'information, les sciences des matériaux et les sciences du vivant. Plus de 720 emplois y ont été généré depuis sa création. Le parc est aujourd'hui presque complet et une nouvelle extension de 30 hectares, "Initialis 2.0", est en perspective dans le prolongement du parc actuel.