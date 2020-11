Philippe Montanier avant la réception de Poznan: «Une victoire pourrait nous booster pour la suite du championnat!»

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Standard n’a pas brillé lors de ses trois premiers matches de groupe en Europa League. Trois défaites sans panache, et voilà déjà les Liégeois éliminés, ou presque. À mi-parcours, ils ont sept points de retard sur les deux leaders, les Rangers et Benfica. « On est déçu de nos résultats dans cette compétition », avance d’emblée Philippe Montanier.

Cela dit, le constat vaut le même en championnat, où le Standard semble à bout de souffle depuis de longues semaines. « On est moins performants offensivement », poursuit le coach. « On est moins efficaces, et il y a quelques joueurs en dessous de leur niveau, ce qui est normal dans une saison. Collectivement, on est en dessous au niveau de la maîtrise, ce qui pénalise nos attaquants. C’est un ensemble. Mais je ne pense pas que ce soit la faute du système, parce qu’on en a déjà utilisé plusieurs. Regardez le match aller en Pologne, ce n’était pas notre système habituel. Ce qui est important, pour moi, c’est l’animation à l’intérieur du système et la qualité de celle-ci. C’est une période compliquée, c’est sûr. On a dû enchaîner les matches, procéder à de nombreux changements au vu des absents… Mais ça arrive dans une saison. Cela dit, plus courte sera cette période, mieux ce sera pour nous… »